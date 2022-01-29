Две крупнейшие партии Сербии отказались идти на выборы единым списком

БЕЛГРАД, 29 января. /ТАСС/. Две наиболее крупные партии Сербии - правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александара Вучича и Социалистическая партия Сербии (СПС) спикера национального парламента республики Ивицы Дачича - приняли решение выйти на выборы 3 апреля отдельными списками. Об этом сообщили в субботу журналистам Александар Вучич и Ивица Дачич.

"Мы приняли решение выйти на выборы с отдельными списками, потому что считаем, что это даст максимальный результат и привлечет большее число граждан голосовать за лучшее для нашей страны. Это наше совместное решение", - заявил Вучич, отметив, что после выборов взаимодействие партий продолжится.

В свою очередь Дачич подтвердил это решение, добавив, что его партия поддержит кандидатуру Вучича на пост президента: "Мы очень позитивно оцениваем 10 лет нашего сотрудничества, гордимся результатами, которые изменили Сербию. Ранее мы договаривались о едином кандидате в президенты. Что касается выборов президента, если Александар Вучич - кандидат в президенты от СПП, то в этом случае он снова будет нашим единым кандидатом в президенты".

3 сентября 2021 года Вучич заявлял, что партии будут готовы продолжить сотрудничество в период после выборов.

Очередные президентские, а также внеочередные парламентские выборы и внеочередные выборы в горсовет Белграда пройдут в один день 3 апреля 2022 года.

На прошлых выборах, которые состоялись 21 июня 2020 года, СПП победила с результатом 60,65% и получила 188 мест в парламенте. На втором месте с 10,38% (32 мандата) была коалиция СПС и партии "Единая Сербия" Драгана Марковича Палмы, на третьем - избирательный список "Александар Шапич - "Победа для Сербии" с 3,83%, который получил 11 мест. Остальные 18 партий и политических движений не смогли преодолеть проходной барьер в 3%, однако, согласно закону о нацменьшинствах, в парламент прошли представители венгерского, македонского, албанского и других меньшинств.