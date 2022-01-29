Главы МИД Франции и Германии посетят Украину 7 и 8 февраля

ПАРИЖ, 29 января. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что он и его коллега из Германии Анналена Бербок посетят Украину 7 и 8 февраля.

"Вместе с Анналеной Бербок я отправлюсь на Украину 7 и 8 февраля", - написал французский министр в субботу в своем Twitter. О намерении посетить в ближайшее время Украину Ле Дриан сообщил по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС, которая прошла в середине января во французском Бресте.

"Я сегодня заверил [главу МИД Украины] Дмитрия Кулебу в нашей полной поддержке и солидарности с Украиной. Мы продолжим наши усилия, в том числе в рамках "нормандского формата" [Германия, Россия, Украина и Франция], для деэскалации напряженности", - подчеркнул Ле Дриан.

В пятницу вечером президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил по телефону работу нормандского формата с украинским лидером Владимиром Зеленским. За несколько часов до этого, как сообщили в Елисейском дворце, Макрон провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В администрации французского лидера указали, что президенты двух стран в ходе телефонного разговора согласились с необходимостью деэскалации напряженности на Украине.

В последнее время Украина и ряд государств Запада стали вновь обвинять Россию в том, что она якобы готовится к агрессии в Донбассе, где с 2014 года продолжается внутренний вооруженный конфликт Киева с провозгласившими свою независимость Донецкой и Луганской народными республиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что подобные заявления являются пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, а Россия ни для кого не представляет угрозы.