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Кризис на Украине

Спикер парламента ДНР назвал важнейшим гуманитарным шагом поручение Путина о соцвыплатах

Как заявил Владимир Бидёвка, этот шаг подчеркивает мирные намерения России

ДОНЕЦК, 29 января. /ТАСС/. Поручение президента РФ Владимира Путина проработать возможность упрощения доступа российских граждан из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР) к социальным выплатам демонстрирует заботу о людях и мирные намерения российских властей. Об этом в субботу в беседе с корреспондентом Донецкого агентства новостей заявил председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

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"Этот шаг подчеркивает мирные намерения России, демонстрируя, что забота о людях является главным приоритетом государственной политики. В это же время мы видим и то, что делает для нашего региона Украина: обстрелы, блокада, разжигание ненависти к жителям Донбасса. Те люди, которые добросовестно работали в "украинский период", отчисляли налоги, надеясь, что получат в будущем гарантии соцподдержки от государства, попросту были ограблены пришедшей новой властью [в Киеве]", - сказал Бидёвка.

Он также напомнил, что Киев еще в 2014 году заблокировал возможность удаленного получения пенсий и прочих выплат жителями региона, а в 2017 ввел торговую блокаду, что значительно усложнило гуманитарную обстановку в республиках. "В этом контексте действия России ярко показывают, для кого важны люди и обеспечение их законных прав, а для кого интерес заключается только в территориях", - добавил собеседник агентства. По словам Бидёвки, реализация поручения Путина значительно упростит жизнь рядовых граждан. "Мы благодарны президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и всей России за этот важнейший гуманитарный шаг", - добавил спикер парламента.

Ранее в субботу стало известно, что Путин поручил правительству РФ изучить возможность обращения российских граждан, живущих в ДНР и ЛНР, за соцвыплатами через Единый портал госуслуг без обязательного указания прописки. Кабмину также поручено при необходимости подготовить предложения об изменении порядка предоставления соответствующих выплат и льгот.

По последним данным, российское гражданство в упрощенном порядке получили 365 тыс. жителей ДНР. При выдаче документа прописка не указывается. В настоящее время для них регистрация доступна только в случае переезда в Россию.

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияКризис на Украине
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