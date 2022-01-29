Пресс-секретарь Токаева заявил, что интервью президента рассчитано на мировую аудиторию

НУР-СУЛТАН, 29 января. /ТАСС/. Интервью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева республиканскому телеканалу "Хабар-24" рассчитано на мировую аудиторию, поэтому глава государства дал его на русском языке. Об этом в субботу сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

"Сегодня в эфире республиканских телеканалов выходит интервью главы государства Касым-Жомарта Токаева. В связи с этим поступают вопросы о том, почему президент выступает не на казахском, а на русском языке. Дело в том, что данное интервью рассчитано на мировую аудиторию. Мы хотели бы обеспечить максимально широкий охват в связи с актуальностью темы и интересом во всем мире к происходящему в Казахстане", - написал Уали в Facebook.

По его словам, в течение января на имя главы государства поступило множество просьб об интервью от зарубежных (российских, европейских, азиатских, американских) масс-медиа. "Однако в связи с плотным графиком мы решили ограничиться диалогом с журналистом канала "Хабар-24". Следующее большое интервью средствам массовой информации обязательно будет дано в ближайшее время отечественным журналистам на казахском языке", - пояснил пресс-секретарь.

Ранее Уали сообщил, что Токаев расскажет о причинах и последствиях январских массовых беспорядков в интервью, которое покажут в субботу на телеканале "Хабар".

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.