Токаев: никакого торга о разделении властных полномочий с Назарбаевым не было

НУР-СУЛТАН, 29 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что никакого торга с первым главой государства Нурсултаном Назарбаевым в период беспорядков не было, решался только вопрос о статусе председателя Совета безопасности.

"Нет, никакого торга, естественно, не было. Разговоров о личных привилегиях тоже не было. Единственное, был разговор о том, что нужно срочно решить вопрос о статусе председателя Совета безопасности, и, когда ситуация обострилась, я скрывать не буду, я поставил вопрос, что я сейчас обращусь к нации и должен заявить, что я с этого момента являюсь председателем Совета безопасности", - сказал Токаев в интервью республиканскому телеканалу "Хабар-24", показанном в субботу.

По его словам, этот вопрос был решен буквально на ходу. "28 января состоялся съезд партии "Нур Отан", и я там выступил и дал оценку исторической роли Нурсултана Абишевича Назарбаева. Я полагаю, что это оценка объективная, и надеюсь, что именно на эту оценку, на эту характеристику люди будут ориентироваться в будущем", - отметил президент.