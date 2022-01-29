Экс-премьер Литвы Сквернялис стал главой созданной по его инициативе политической партии

ВИЛЬНЮС, 29 января. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис избран лидером созданной по его инициативе политической партии "Демократический союз во имя Литвы". На проходившем в субботу учредительном съезде состоялись выборы председателя партии, на которых Сквернялис получил 622 голоса из 742 возможных.

"В последнее время власть практически забыла о людях и оттолкнула их от себя. Необходимо вернуть доверие народа, что мы и постараемся сделать", - сказал журналистам избранный лидер партии.

Сквернялис также дал оценку внешней политике правящего большинства. "Правящие декларируют, что проводят политику во имя ценностей. Но и в этом нет места человеку - предпринимателю, представителю малого бизнеса, создающим рабочие места. Их интересы не учитываются", - отметил экс-премьер.

Сквернялис в сентябре 2021 года вышел из фракции крупнейшей в Сейме (парламенте) оппозиционной партии "Союз крестьян и "зеленых" Литвы" и учредил с единомышленниками собственную фракцию, а также объявил о создании новой политической партии.

Беспартийный Сквернялис был премьером от "Союза крестьян и "зеленых" Литвы" с 2016-го по 2020 год. Как популярный политик он был приглашен возглавить список партии на завершившихся для нее победой выборах 2016 года и делегирован на пост главы правительства. Выборы 2020 года партия проиграла и перешла в оппозицию. Ею впервые в политической истории Литвы был сформирован теневой кабинет, который возглавил председатель партии Рамунас Карбаускис. Сквернялиса в теневой кабинет не пригласили.