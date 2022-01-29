Токаев заявил, что будет президентом Казахстана не более двух сроков

НУР-СУЛТАН, 29 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что планирует быть главой государства не более двух сроков, конституция переделываться не будет.

"Не знаю, как долго я буду президентом Казахстана, но абсолютно точно знаю, что в соответствии с конституцией не более двух сроков. Никакого переделывания законов и тем более конституции не будет", - сказал он в интервью республиканскому телеканалу "Хабар-24", показанном в субботу.

Согласно основному закону республики, президент в Казахстане избирается на пять лет, одно и то же лицо не может быть главой государства более двух раз подряд. Предыдущие президентские выборы в республике состоялись в июне 2019 года, победу на них одержал Токаев.