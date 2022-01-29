В США выразили готовность сократить масштабы учений в Европе, если РФ ответит взаимностью

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы к сокращению масштабов ряда учений в Европе, если Россия примет ответные меры на основе принципа взаимности. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в интервью американской журналистке Грете ван Састерн, которое будет показано в ее телепередаче Full Court Press в воскресенье. Выдержки из данной беседы опубликовала газета The Hill в субботу.

Кирби прокомментировал переговоры с Россией по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. "Когда мы начали с ним (президентом России Владимиром Путиным - прим. ТАСС) эти переговоры, мы были готовы что-то предложить, если Россия ответит взаимностью. Например, сокращение, возможно, размера и масштабов некоторых наших учений на континенте, но это потребует взаимности со стороны России. Они [Россия] не хотели идти на это, - сказал он. - Так что, повторюсь, мы не закрываем дверь для переговоров. Госдепартамент ясно дал понять, что возможности для этого еще есть, но мы должны посмотреть, к чему это приведет".

Пресс-секретарь добавил, что по такого рода предложениям Вашингтон готов работать с Москвой, но не согласен вводить запрет на вступление Украины в НАТО. "Владимир Путин не может накладывать вето на то, вступает ли страна в НАТО или кандидатом на вступление в какую организацию она становится. Не Владимиру Путину решать, что ее суверенитет может быть нарушен так легко. Поэтому, очевидно, есть определенные принципы, по которым мы не собираемся идти на компромисс", - добавил Кирби. Он утверждал, что Россия "продолжает наращивать свои силы на границе с Украиной и вокруг нее, а также в Белоруссии".

США и НАТО в среду передали России письменные ответы на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.