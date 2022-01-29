Токаев не видит необходимости в официальном переименовании Алматы в Алма-Ату

"Что касается названия. Зачем мы будем сейчас переделывать все документы, принимать решения и так далее? "Алматы" больше подходит для людей казахоязычных. Для русскоязычных сподручнее произносить "Алма-Ата". Поэтому давайте договоримся о том, что официально название Алматы останется, а сам город будет называться так, как удобно его жителям и тем, кто тепло относится к нему", - сказал он в интервью республиканскому телеканалу "Хабар-24", показанном в субботу.

Глава государства привел в пример столицу КНР, которую "китайцы называют Beijing, а мы - Пекином".

Как сообщил в декабре 2019 года советник президента Казахстана Ерлан Карин, Токаев считает, что идея о переименовании Алма-Аты может обсуждаться только с учетом мнения подавляющего большинства жителей города. Таким образом Карин, который теперь занимает должность государственного секретаря, прокомментировал высказывания писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова, заявившего о том, что глава государства в разговоре с ним "поддержал предложение о переименовании Алматы" в Алма-Ату и возвращении городу его прежнего названия, которое существовало до 1993 года.

2 марта 1927 года ЦИК и Совет народных комиссаров КазАССР приняли постановление о переносе центра республики из Кызылорды в Алма-Ату, расположенную на юге Казахстана, у подножия Заилийского Алатау. Город был основан 4 февраля 1854 года по указу императора Николая I на месте казахского селения Алматы (Яблоневое). Русское военное поселение было названо Заилийским, позднее - Верным. С 1867 года поселение имело статус города, а в 1921 году Верный был переименован в Алма-Ату.

Фактически Алма-Ата стала столицей Казахской АССР в мае 1929 года, когда в город были переведены правительственные учреждения. В 1936 году Казакская АССР была переименована в Казахскую АССР, в том же году она была выведена из состава РСФСР и преобразована в Казахскую ССР. В 1991 году республика обрела независимость. Ее столицей до 1997 года оставалась Алма-Ата (с 1993 года - Алматы).