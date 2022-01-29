О январских беспорядках и привлечении сил ОДКБ. Главное из интервью президента Казахстана

"Я думаю, что это была спланированная акция, причем все этапы беспорядков, начиная с мирных протестов, они действительно были, и заканчивая убийствами, мародерством. Это была целостная операция, задуманная профессионалами и исполненная ими же. Что касается мирных демонстраций, то, естественно, они состоялись. Какого-либо применения силы в отношении демонстрантов не было и не могло быть".

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Январские беспорядки в Казахстане были спланированы профессионалами, их целью был захват власти, в отношении мирных демонстрантов власти силу не применяли. При этом привлечение контингента ОДКБ в Казахстан было абсолютно законным, он выполнял охранные функции и не произвел ни одного выстрела. Такую оценку произошедшим в стране в начале года событиям дал президент Касым-Жомарт Токаев в интервью республиканскому телеканалу "Хабар-24" . При этом он указал, что необходимости проводить международное расследование произошедшего нет, власти страны проведут его сами.

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При этом, по его словам, во время беспорядков распространялось много фейков: "В таких случаях интернет отключается не только в Казахстане, но и в целом ряде стран, потому что его используют недобросовестные люди в своих целях. Надо отметить, что среди командиров бандитских формирований были люди информационно очень хорошо специально подготовленные, то есть была дезинформационная кампания - так называемые фейки лились рекой".

Законное привлечение контингента ОДКБ

"Привлечение миротворческого контингента ОДКБ было исполнено в соответствии с договорными документами этой организации. Миротворческий контингент ОДКБ, прибыв в Казахстан, не произвел ни одного выстрела. С самого начала была достигнута договоренность о том, что этот контингент будет выполнять функции обеспечения, то есть охрану стратегических объектов. С остальными вопросами мы сами разберемся. Нам нужен был тыл".

Без условий от России

"Я ответственно говорю, что никаких разговоров с [президентом РФ] Владимиром Владимировичем Путиным, а их было немало, и они были продолжительные, относительно того, что мы, дескать, потом рассчитаемся, естественно, не было. И никаких предварительных условий со стороны Кремля тоже не было. В конце концов, Россия для Казахстана - это союзное государство".

"Там, кроме России, были воинские части Беларуси, Таджикистана, Армении, Кыргызстана. То есть это объединенный миротворческий контингент".

Токаев также сообщил, что в середине февраля планирует посетить Москву и подписать долгосрочные соглашения с РФ.

Передела власти не было

Токаев заявил, что никакого торга с первым главой государства Нурсултаном Назарбаевым в период беспорядков не было, решался только вопрос о статусе председателя Совета безопасности.

"Разговоров о личных привилегиях тоже не было. Единственное, был разговор о том, что нужно срочно решить вопрос о статусе председателя Совета безопасности, и, когда ситуация обострилась, я скрывать не буду, я поставил вопрос, что я сейчас обращусь к нации и должен заявить, что я с этого момента являюсь председателем Совета безопасности".

По его словам, этот вопрос был решен буквально на ходу: "28 января состоялся съезд партии "Нур Отан", и я там выступил и дал оценку исторической роли Нурсултана Абишевича Назарбаева. Я полагаю, что это оценка объективная, и надеюсь, что именно на эту оценку, на эту характеристику люди будут ориентироваться в будущем".

Про расследование

Токаев не считает необходимым проводить международное расследование произошедшего, а наведение порядка в стране было, по его словам, важнее реакции Запада.

"Мы справимся сами. У нас есть люди честные, объективные, которые будут возглавлять общественные комиссии (по расследованию - прим. ТАСС). Я сам не участвовал, так же, как и моя администрация, в создании этих комиссий. Они сами по своей воле решили создать подобного рода институты".

По его словам, принятая 20 января резолюция Европарламента по Казахстану, призывающая к международному расследованию беспорядков в Казахстане, абсолютно необъективная, преждевременная и продиктована лоббистами.

Президентом не более двух сроков

"Не знаю, как долго я буду президентом Казахстана, но абсолютно точно знаю, что в соответствии с конституцией не более двух сроков. Никакого переделывания законов и тем более конституции не будет".

Согласно основному закону республики, президент в Казахстане избирается на пять лет, одно и то же лицо не может быть главой государства более двух раз подряд.

Реформирование парламента

Токаев заявил, что серьезно думает над реформированием парламентской и партийной системы страны.

"Как глава государства я об этом сказал 28 января на съезде партии ["Нур Отан"], считаю, что я должен стоять несколько выше всех общественно-партийных и политических структур, служить неким магнитом, чтобы привести различные общественно политические силы к единому знаменателю".

Он отметил, что в нижней палате парламента должно быть несколько сильных партий и необходимо воспитывать политических деятелей.