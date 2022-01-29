Токаев рассказал, что негативно относится к хвалебным речам в свой адрес

"Я отношусь [к восхвалениям] отрицательно. Я воспитывался в специфических реалиях, где хвалебные оды просто отсутствовали, я уже не говорю о том, чтобы они приветствовались. Такого никогда не было", - сказал он в интервью республиканскому телеканалу "Хабар-24", показанном в субботу.

По словам главы государства, у него природный иммунитет к подобного рода выступлениям. "Но нашу интеллигенцию порой не переделаешь, они воспитывались в совершенно других реалиях. [Но] это [со временем] сойдет на нет", - пояснил Токаев.