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Токаев рассказал, что негативно относится к хвалебным речам в свой адрес

По словам главы государства, у него природный иммунитет к подобного рода выступлениям

НУР-СУЛТАН, 29 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отрицательно относится к хвалебным речам в свой адрес.

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"Я отношусь [к восхвалениям] отрицательно. Я воспитывался в специфических реалиях, где хвалебные оды просто отсутствовали, я уже не говорю о том, чтобы они приветствовались. Такого никогда не было", - сказал он в интервью республиканскому телеканалу "Хабар-24", показанном в субботу.

По словам главы государства, у него природный иммунитет к подобного рода выступлениям. "Но нашу интеллигенцию порой не переделаешь, они воспитывались в совершенно других реалиях. [Но] это [со временем] сойдет на нет", - пояснил Токаев.

Теги
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