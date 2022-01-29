Лидер ХДС ФРГ считает, что Европа навредит себе, если постарается отключить РФ от SWIFT

БЕРЛИН, 29 января. /ТАСС/. Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц считает, что Европа совершит ошибку, если попытается отключить Россию от международной платежной системы SWIFT. Такое мнение он выразил в опубликованном в субботу интервью газете Die Welt .

"Если мы отключим Россию от SWIFT, то велика опасность того, что эта система рухнет и что нам затем, возможно, придется перейти на китайскую платежную систему. Тем самым нанесем серьезный вред самим себе", - отметил Мерц, добавив, что, несмотря на это, возможность отключения РФ от SWIFT "остается предметом обсуждения" в Европе.

Мерц указал на то, что ЕС "точно совершил ошибку", когда заключал соглашение об ассоциации с Украиной. "Это привело к противоречиям касательно действующих торговых договоренностей с Россией", - заметил он. "Мы как ЕС должны уважать то, что страны, которые, например, заключают соглашения об ассоциации или соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом, одновременно могут иметь обязательства перед другими экономическими зонами", - сказал лидер ХДС.

Коснувшись перспективы вступления Украины в НАТО, Мерц напомнил, что "есть решение НАТО от 2008 года, согласно которому Украина до определенной поры не будет принята". "Я считаю эту позицию и сегодня правильной. Но немыслимо, чтобы мы пошли навстречу требованию России на долгосрочную перспективу исключить эту свободу решения о вступлении Украины", - полагает он.

Мерц также обвинил канцлера Олафа Шольца в медлительности в ситуации вокруг Украины. По его мнению, во многом действиями главы правительства во внешней политике руководит страх перед представителями собственной Социал-демократической партии Германии.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.