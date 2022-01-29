Лидер ХДС ФРГ заявил, что с экономической точки зрения нелепо останавливать "Севпоток - 2"

БЕРЛИН, 29 января. /ТАСС/. Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц считает, что с экономической точки зрения безрассудно останавливать запуск трубопровода "Северный поток - 2". Такое мнение он высказал в опубликованном в субботу интервью газете Die Welt .

"При нормальных условиях мы не сможем избежать запуска уже достроенного трубопровода. И с экономический точки зрения нелепо останавливать "Северный поток - 2" - после этих огромных инвестиций [в проект]", - отметил Мерц.

"Если же мы действительно увидим российское вторжение на Украину, то тогда будет полностью исключено, что этот трубопровод заработает", - утверждал лидер консерваторов.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Строительство газопровода "Северный поток - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года, а 29 декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что завершено заполнение газом второй нитки газопровода и он полностью готов к началу эксплуатации. Чтобы начать перекачку газа, оператору "Северного потока - 2" нужно получить одобрение германского регулятора.

Власти ФРГ не исключили включение проекта "Северный поток - 2" в санкции в случае военного конфликта между Россией и Украиной.