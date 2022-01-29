Украинский Центр информбезопасности сообщил о продолжении массированной кибератаки

КИЕВ, 29 января. /ТАСС/. Украинский Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности предупредил о продолжении массированной кибератаке, которая началась 13-14 января.

"Продолжаются массированные кибератаки, которые были 13-14 января", - отмечается в субботу в сообщении центра в Telegram-канале.

По его данным, начиная с пятницы, происходит рассылка с судебными запросами. Несмотря на то, что рассылка ведется с официальных адресов судебной власти, запросы фальсифицированы, а по ссылкам в письме загружается вредоносное программное обеспечение. "Проблему усугубляет то, что рассылка происходит с настоящих почтовых серверов судебной власти. Таким образом, письма проходят спам-фильтры и вызывают доверие. Возможно, скомпрометированы только отдельные адреса судов, хотя не стоит исключать, что может быть скомпрометирован весь почтовый сервер", - отмечается в сообщении.

В ведомстве считают, что, поскольку на Украине законодательством усилена роль электронной почты как официального средства коммуникации в судебном процессе, "подобный вектор атак будет развиваться и в дальнейшем".

В ночь на 14 января была совершена кибератака на украинские правительственные сайты, в том числе были атакованы сайты МИД и Минобразования. Временно было недоступно также приложение госуслуг "Дия", после чего Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что расследует масштабную хакерскую атаку. В СБУ утверждали, что на главных страницах взломанных сайтов хакеры разместили сообщения провокационного характера, при этом содержание сайтов изменено не было, а утечки персональных данных не произошло.