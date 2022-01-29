СМИ: Пражский град по ошибке уничтожил секретный отчет об инциденте во Врбетице

ПРАГА, 29 января. /ТАСС/. Администрация президента Чехии Милоша Земана по ошибке уничтожила секретный отчет о взрывах на военных складах в деревне Врбетице на востоке республики, в организации которых власти подозревают российские спецслужбы. Об этом сообщило в субботу Чешское радио .

Это выяснилось после того, как неделю назад полиция запросила у администрации президента предоставить для проверки секретный документ, поступивший туда 7 апреля 2021 года. Эксперты намеревались исследовать его на предмет наличия на страницах отпечатков пальцев и ДНК лиц, которым отказано в доступе к секретной информации. Полицейские получили ответ, что отчет по ошибке был уничтожен вместе с документами, подлежавшими ликвидации в связи с истечением срока хранения.

Представители Пражского града в свою очередь заверили, что лица, не имеющие допуска к работе с секретной документацией, не могли ознакомиться с отчетом о Врбетице. Его уничтожение произошло в конце 2021 года. За процессом ликвидации более 500 документов, срок хранения которых истек, наблюдала специальная комиссия. В связи с этим, согласно радио, полиция проверит, не нарушила ли администрация президента чешские законы.

Как стало известно в пятницу, у следствия по делу о взрывах во Врбетице появился новый фигурант - проживающий в Греции владелец чешского паспорта, бывший российский военнослужащий Николай Шапошников. Утверждается, что Шапошников тесно сотрудничал с арендовавшей склады коммерческой компаний Imex Group. Следователи считают, что он мог взаимодействовать с двумя агентами российских спецслужб, которых подозревают в размещении там взрывных устройств. Сам Шапошников через адвоката Imex Group, с которой сотрудничал в качестве консультанта, опроверг утверждения о контактах с представителями российских спецслужб.

В 2014 году произошли взрывы на двух военных складах в деревне Врбетице. Первый из них прогремел 16 октября, тогда взорвалось 50 тонн боеприпасов. Погибли два сотрудника компании Imex Group, которая арендовала склад у государственного предприятия Военный технический институт. Второй взрыв произошел 3 декабря того же года на складе, где хранилось 13 тонн взрывчатых веществ. Объект также был арендован Imex Group и находился в 1,2 км от складского помещения, уничтоженного взрывом в октябре. Была произведена экстренная эвакуация 430 человек - жителей Врбетице и других сел.

Обострение отношений с РФ

Российско-чешские отношения резко обострились после 17 апреля 2021 года, когда власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб.

МИД РФ выразил Чехии решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата. 14 мая 2021 года на официальном портале правовой информации был опубликован утвержденный российским правительством перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только США и Чехия.