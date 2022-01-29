Президентом Италии на второй срок переизбран Серджо Маттарелла

Согласно этому подсчету, Маттарелла преодолел необходимый порог в 505 голосов.

Серджо Маттарелла - уроженец Палермо, активную политическую карьеру он начал в 1980-х годах в рядах Христианско-демократической партии. К политике выпускник юридического факультета обратился после того, как в 1980 году по заказу мафии был убит его брат Пьерсанти Маттарелла, который был губернатором Сицилии.

В 1983 году Серджо Маттарелла был впервые избран в парламент, впервые оказался в правительстве христианских демократов в 1987 году, а в 1989 году вошел в кабинет Джулио Андреотти, заняв пост министра образования. Маттарелла стал одним из главных авторов избирательного законодательства, которое именовалось в честь него "маттареллум".

В середине 1990-х Маттарелла, представлявший левое крыло христианских демократов, фактически прекративших свое существование после громких разоблачений, стал поддерживать Романо Проди. В 2001 году он был избран в парламент уже от левоцентристской партии "Маргерита", которая впоследствии легла в основу Демократической партии. В 2011 году он был избран судьей Конституционного суда. В 2015 году он стал 12-м президентом Италии.

Повтор сценария

Прецедент переизбрания президента уже был в 2013 году, когда впервые на второй срок согласился Джорджо Наполитано. Он потом досрочно подал в отставку в 2015 году. Тогда Маттарелла был избран по результатам четвертого по счету голосования.

На этот раз понадобилось восемь раундов. Изначально Маттарелла дал ясно понять, что сценарий его переизбрания нежелателен. Но поскольку представленные в парламенте политические партии, которые избирают президента, не сумели прийти к согласию и предложить альтернативного кандидата, выборы фактически зашли в тупик.

Ранее свою кандидатуру снял экс-премьер Сильвио Берлускони, которого выдвигали правоцентристские партии, а также экс-спикер палаты депутатов Пьерфердинандо Казини. Левоцентристские партии, не предлагая собственных кандидатов, отвергли все кандидатуры, предложенные правоцентристами, включая председателя Сената Марии Элизабетты Казеллати.

За переизбрание Маттареллы при сохранении Марио Драги, который также считался претендентом на президентский пост, во главе правительства с самого начала высказывались почти все политические силы. Однако, учитывая мнение Маттареллы, партии пытались найти ему преемника. Против в итоге высказалась партия "Братья Италии", которая в данный момент находится в оппозиции.

Президент республики, избираемый на семилетний срок, исполняет обычно представительскую функцию, выступает гарантом конституции и национального единства. В случае возникновения правительственного кризиса он принимает решения о путях выхода из него, включая роспуск парламента и объявление досрочных выборов.