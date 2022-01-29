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Маттарелла заявил, что принял второй мандат президента Италии из-за пандемии и кризиса

Местные наблюдатели не исключают, что Серджо Маттарелла может оставаться во главе государства не весь положенный семилетний срок

РИМ, 29 января. /ТАСС/. Президент Италии Серджо Маттарелла, которого в субботу вечером национальный парламент избрал на второй срок, заявил, что принял второй мандат из-за ситуации с пандемией и кризиса. Трансляцию вел новостной канал Rai News 24.

"Трудные дни, проведенные [в борьбе] с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения и [проблемами] в социально-экономической сфере, требуют чувства ответственности и уважения к решениям парламента. Эти условия заставляют не уклоняться от своих обязанностей", - заявил он, подчеркнув свое "обязательство оправдать ожидания и надежды сограждан".

Переизбрание Маттареллы - не первый подобный прецедент. В 2013 году впервые в послевоенной республиканской истории был переизбран его предшественник Джорджо Наполитано. Он ушел в отставку досрочно через два года. Местные наблюдатели не исключают, что 80-летний Маттарелла также может оставаться во главе государства не весь положенный семилетний срок.

Президент республики в Италии исполняет обычно представительскую функцию, выступает гарантом конституции и национального единства. В случае возникновения правительственного кризиса он принимает решения о путях выхода из него, включая роспуск парламента и объявление досрочных выборов.

Теги
ИталияМаттарелла, Серджо
Пандемия COVID-19
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