ВС Ирака ликвидировали девять террористов ИГ

КАИР, 29 января. /ТАСС/. Иракские вооруженные силы нанесли авиаудар по укрытию боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в провинции Дияла на востоке страны. Об этом говорится в обнародованном в субботу сообщении пресс-службы сил безопасности республики, содержание которого приводит телеканал Al Sumaria.

В сообщении отмечается, что в результате удара были ликвидированы девять террористов ИГ. Все они, как утверждается, причастны к недавнему нападению на иракских военных.

21 января новостной портал SHAFAQ News информировал о нападении группы игиловцев на один из армейских объектов к западу от района Аль-Азым в провинции Дияла. Жертвами атаки стали 11 иракских военнослужащих.

Боевики ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне они захватили Мосул, второй по величине город страны, и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию освобождения захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года занимавший тогда пост премьера Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГ. Однако силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах страны операции по уничтожению террористического подполья, члены которого осуществляют нападения на сотрудников правопорядка, армию и мирных граждан.