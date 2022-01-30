Джонсон считает, что усиление британского вклада в НАТО станет сигналом для России

ЛОНДОН, 30 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен послать сигнал Москве, усилив военный вклад королевства в НАТО. Об этом говорится в заявлении главы британского правительства, распространенном в субботу его канцелярией. В частности, Лондон может удвоить число своих военных в Эстонии до 1 800 человек, отправить туда оборонительные вооружения, а также готов оказать военную поддержку другим своим союзникам по НАТО.

"Этот пакет [помощи НАТО] пошлет ясный сигнал Кремлю - мы не потерпим его дестабилизирующей деятельности и всегда будем проявлять солидарность с нашими партнерами по НАТО перед лицом российских враждебных действий, - утверждал Джонсон. - Если президент [России Владимир] Путин выберет путь кровопролития и разрушения, это будет трагедия для Европы. Украина должна быть свободна в определении собственного будущего".

В премьерской канцелярии пояснили корреспонденту ТАСС, что в качестве одного из шагов Лондон планирует довести численность своего контингента в Эстонии, который сейчас составляет 900 военнослужащих, до 1 800 человек. Под командованием Великобритании находится многонациональный батальон НАТО в Эстонии, еще 150 британских военных входят в состав батальона НАТО в Польше. Ранее на этой неделе газета The Daily Telegraph, ссылаясь на источники в британском оборонном ведомстве, сообщила, что Соединенное Королевство и США изучают возможность отправить по 1 тыс. военнослужащих в Румынию, Болгарию и Венгрию.

"Премьер-министр изучает вопрос о том, чтобы предложить НАТО максимально возможную помощь, и готовится задействовать Вооруженные силы Соединенного Королевства, чтобы защитить союзников. Соединенное Королевство рассматривает возможность удвоения числа военнослужащих и отправки оборонительных вооружений в Эстонию. Быстрые самолеты, боевые корабли и военные специалисты могут быть направлены на помощь нашим союзникам по НАТО, чтобы защитить их", - говорится в документе.

По словам Джонсона, слова которого приводятся в документе, ВС страны получили приказ "готовиться в отправке в Европу на следующей неделе", чтобы у Лондона была возможность "поддержать союзников по НАТО на земле, на море и в воздухе". Указывается, что планируемые Лондоном шаги укрепят поддержку, оказываемую им странам Балтии и Северной Европы.

На Даунинг-стрит также указали, что британский авианосец HMS Prince of Wales, который ранее в этом месяце возглавил оперативную группу кораблей Морских сил быстрого реагирования НАТО и "находится в высоких широтах", будет "готов к отправке в [указанный регион] в считанные часы в случае дальнейшего роста напряженности".

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. В Москве их назвали пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, при этом в Кремле не исключили, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины, и предупредили, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия.