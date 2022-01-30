В Лондоне надеются улучшить отношения с Москвой после визитов министров в Россию

ЛОНДОН, 30 января. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс и министр обороны королевства Бен Уоллес должны будут улучшить отношения Лондона с Москвой в ходе предстоящих визитов в Россию. О том, что перед ними поставлена такая задача, говорится в распространенном в субботу вечером заявлении канцелярии главы британского правительства Бориса Джонсона.

"После того как на этой неделе премьер-министр ясно заявил в Палате общин, что улучшение отношений с Россией возможно, он поручил министрам иностранных дел и обороны подготовиться к визитам в Москву в ближайшие дни для проведения переговоров с их [российскими] коллегами. Им будет поручено улучшить отношения с правительством президента [России Владимира] Путина и добиваться деэскалации", - сказано в документе.

Ранее на Даунинг-стрит также сообщили, что премьер-министр Борис Джонсон рассчитывает провести на следующей неделе телефонный разговор с Владимиром Путиным, чтобы призвать его начать дипломатический диалог по теме Украины.

В премьерской канцелярии подчеркнули, что Джонсон по-прежнему считает важным "предпринимать дипломатические усилия в тандеме" с другими странами Запада для продолжения диалога с Россией и предотвращения якобы планируемого вторжения на Украину. Подчеркивается, что ранее на этой неделе в разговоре с лидерами стран ЕС Джонсон, президент США Джо Байден и генсек НАТО Йенс Столтенберг "подчеркнули, что дипломатические переговоры с Россией остаются первоочередным приоритетом".

Готовящиеся визиты

17 января Уоллес заявил, что пригласил министра обороны РФ Сергея Шойгу в Лондон для обсуждения вопросов, касающихся общих обеспокоенностей в сфере безопасности. 21 января Шойгу направил Уоллесу приглашение посетить Москву, подтвердив готовность обсуждать все актуальные вопросы безопасности и напомнив, что в Лондоне прошла последняя встреча министров обороны РФ и Великобритании. 13 марта 2013 года в британской столице проходили двусторонние переговоры в формате "2+2".

Готовится также визит в Москву главы Форин оффиса Лиз Трасс. Как заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его коллега посетит Россию "в течение ближайших двух недель", дата ее поездки уже согласована. Главы МИД Соединенного Королевства не посещали Россию с декабря 2017 года. Тогда в Москву приезжал Борис Джонсон, который сейчас возглавляет британское правительство.

Как в пятницу сообщил ТАСС информированный источник в правительственных кругах Великобритании, сам Джонсон намерен в ближайшие дни "совершить поездку в регион" Восточной Европы. Британские СМИ предполагают, что речь может идти о визите на Украину, которую на следующей неделе также посетит Трасс.