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СМИ: КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

Пуск стал седьмым по счету с начала года
© AP Photo/Lee Jin-man, архив

ТАСС, 30 января. КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

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По информации агентства, штаб сообщил о запуске в текстовом сообщении, разосланном журналистам. Других подробностей пока не приводится.

Информацию о возможном запуске баллистической ракеты также подтвердила береговая охрана Японии. Ведомство предупредило находящиеся в том районе рыболовные суда о риске падения обломков.

Пуск стал седьмым по счету с начала года. Ранее в этом месяце КНДР провела испытания тактических управляемых ракет и железнодорожного ракетного комплекса, а также гиперзвуковых ракет, способных осуществлять маневры после взлета.

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КНДРРеспублика Корея
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