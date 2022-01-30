СМИ: КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

ТАСС, 30 января. КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По информации агентства, штаб сообщил о запуске в текстовом сообщении, разосланном журналистам. Других подробностей пока не приводится.

Информацию о возможном запуске баллистической ракеты также подтвердила береговая охрана Японии. Ведомство предупредило находящиеся в том районе рыболовные суда о риске падения обломков.

Пуск стал седьмым по счету с начала года. Ранее в этом месяце КНДР провела испытания тактических управляемых ракет и железнодорожного ракетного комплекса, а также гиперзвуковых ракет, способных осуществлять маневры после взлета.