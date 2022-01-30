СМИ: премьер Канады из-за протестов в Оттаве покинул столичную резиденцию

ОТТАВА, 30 января. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с семьей по соображениям безопасности покинул свою столичную резиденцию.

Об этом в субботу сообщил телеканал CBC.

Куда именно уехал премьер, не раскрывается. Резиденция Трюдо расположена недалеко от центра города в Ридо-холле, рядом с резиденцией генерал-губернатора Канады. Как передает корреспондент ТАСС, в этом районе сейчас спокойная обстановка и нет протестующих.

В Оттаве в субботу проходит масштабная акция протеста против коронавирусных ограничений, инициированная канадскими дальнобойщиками. На данный момент информация о нарушениях правопорядка не поступала.