Трамп считает, что некомпетентность Байдена может привести к третьей мировой войне

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Некомпетентная и слабая политика президента США Джо Байдена может привести к третьей мировой войне. Такое мнение в субботу бывший президент США Дональд Трамп высказал на выступлении перед своими сторонниками в городе Конро (штат Техас).

"Слабость и некомпетентность Байдена создает реальный риск третьей мировой войны", - сказал он.

Трамп добавил, что в период президентства Байдена КНДР увеличила число запусков ракет до рекордных значений, и отметил слабое управление выводом американских войск из Афганистана.