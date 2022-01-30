Трамп заявил, что Россия может взять Украину под контроль

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Демократы в США за год привели внешнюю политику страны к такому состоянию, что Россия может взять под контроль Украину, а Китай угрожает Тайваню. С таким утверждением в субботу бывший президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в городе Конро (штат Техас).

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"То, что [президент США Джо] Байден, и [спикер Палаты представителей Нэнси] Пелоси, и [лидер демократического большинства в Сенате Чак] Шумер сделали с этой страной - это фиглярство высшей пробы, - сказал Трамп. - Инфляция взлетела, цены на бензин растут, цепочки поставок рассыпаются. Вы можете поверить в то, что происходит? Ничего купить нельзя, полки пустые. Я написал книгу, но ее не могут больше публиковать: нет бумаги и чернил. Кстати, купите ее, вам понравится".

"Количество убийств увеличивается, нелегальные мигранты миллионами проникают в страну. Китай угрожает Тайваню, Иран подошел к созданию ядерной бомбы, Россия может взять под контроль Украину. Вы можете в это поверить?" - обратился Трамп к участникам митинга.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.