Трамп: республиканцы в случае победы на выборах потребуют от КНР компенсацию за пандемию

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Республиканская партия США и правительство в случае победы на выборах потребуют от Китая триллионы долларов в качестве компенсации за распространение коронавируса нового типа. Об этом заявил в субботу бывший президент США Дональд Трамп на выступлении перед своими сторонниками в городе Конро (штат Техас).

"Мы привлечем Китай к ответственности за высвобождение вируса и возьмем с них триллионы долларов за тот ущерб и страдания, которые они вызвали", - сказал он.

Помимо этого, Трамп заявил, что в случае победы республиканцев будут возобновлены работы по возведению стены на южной границе страны, которая, по его словам, "будет готова через три недели".