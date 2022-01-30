СМИ: представители Японии и США обсудили ракетный запуск КНДР

ТОКИО, 30 января. /ТАСС/. Директор департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси и спецпредставитель США по КНДР Сон Ким в воскресенье в ходе телефонных переговоров обменялись мнениями по поводу запуска ракеты, осуществленного в этот день КНДР. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что стороны договорились продолжить тесное сотрудничество для выработки подхода в этой области, взаимодействуя с властями Республики Корея.

По данным Токио, КНДР 30 января запустила одну баллистическую ракету, она упала вне исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Сведений о возникновении ущерба из-за произошедшего не поступало. Япония в связи с запуском направила протест КНДР.

Согласно информации японского Минобороны, максимальная высота полета ракеты составила около 2 тыс. км, она пролетела расстояние примерно 800 км.

Нынешний запуск ракеты КНДР стал седьмым с начала текущего года.