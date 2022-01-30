Экс-глава МИД Гаити обвинил премьера в препятствовании расследованию убийства президента

ГАВАНА, 30 января. /ТАСС/. Бывший министр иностранных дел и бывший глава правительства Гаити Клод Жозеф обвинил премьер-министра республики Ариэля Анри в препятствовании расследованию убийства президента страны Жовенеля Моиза. Об этом в субботу сообщает местный новостной портал Haiti Libre.

"Расследование убийства президента Жовенеля Моиза является международным, и сегодня в нем участвуют несколько стран региона. Поэтому мы обратились к генеральному секретарю [Организации американских государств Луису Альмагро] с просьбой о действиях перед лицом систематического блокирования расследования нынешним премьер-министром Ариэлем Анри", - приводит издание слова Жозефа.

Отмечается, что власти Гаити назвали действия Жозефа попыткой добиться своих политических целей через дестабилизацию страны. "Правительство Гаити только что с изумлением узнало, что вы приняли в штаб-квартире ОАГ группу людей, которые под предлогом продвижения продолжающегося расследования убийства президента Жовенеля Моиза используют вас для дестабилизация Гаити с целью достижения личных политических целей", - приводит портал выдержки из письма главы МИД Гаити Жан-Виктора Женеуса генсеку ОАГ Луису Альмагро.

В середине сентября прокуратура Гаити потребовала присвоить премьер-министру Ариэлю Анри статус обвиняемого по делу об организации убийства президента республики Жовенеля Моиза после появления информации о телефонных разговорах Анри в день покушения с одним из причастных к нему. Позже Анри отстранил от должности прокурора, заподозрившего его в причастности к убийству.

Моиз был смертельно ранен в ходе нападения на его резиденцию 7 июля 2021 года, огнестрельные ранения также получила его супруга. Позже власти объявили, что в группу нападавших входили 26 граждан Колумбии, часть из которых уже арестована. Всего по делу об убийстве задержаны более 40 человек.