Военные Южной Кореи и США обсудили новый ракетный пуск КНДР

СЕУЛ, 30 января. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Корея Вон Ин Чхоль обсудил в воскресенье новый ракетный запуск КНДР с командующим американскими войсками в Южной Корее Полом Лакамерой. Об этом сообщил южнокорейский КНШ.

"В ходе телефонной беседы стороны обсудили последний северокорейский ракетный пуск, подтвердив готовность к совместной обороне", - отмечается в распространенном КНШ заявлении. В нем также подчеркивается, что стороны внимательно следят за дальнейшим развитием ситуации и готовы моментально отреагировать на любые изменения в ней.

По данным южнокорейского Комитета начальников штабов, КНДР в 07:52 (01:52 мск) произвела запуск баллистической ракеты средней дальности из района деревни Мупхён-ри провинции Чагандо в направлении Японского моря. Ракета пролетела около 800 км, достигнув максимальной высоты в 2 000 км. Пхеньян не проводил подобных пусков с конца 2017 года, соблюдая добровольный мораторий на запуски межконтинентальных баллистических ракет и ядерные испытания.

Нынешний пуск стал седьмым с начала года. Ранее в этом месяце КНДР провела испытания тактических управляемых ракет и железнодорожного ракетного комплекса, а также гиперзвуковых ракет, способных осуществлять маневры после взлета.