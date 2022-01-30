Трамп раскритиковал телефонный разговор Байдена с Зеленским

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп негативно оценил телефонный разговор нынешнего лидера страны Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого украинский лидер якобы просил не нагнетать обстановку вокруг российского "вторжения".

"Даже если правда только половина из того, что говорят об этом звонке, то это не был хороший звонок. Президент Украины, как сообщают, говорил ему: "Успокойся, успокойся, я думаю, что все в порядке, просто успокойся". Вы можете в это поверить?" - заявил в субботу Трамп на выступлении перед своими сторонниками в городе Конро (штат Техас).

Трамп также раскритиковал Байдена за то, что тот перестал требовать от европейских стран вносить свой вклад в оборону, чем спровоцировал снижение уважения с США и НАТО. Экс-президент подчеркнул, что он настаивал на том, чтобы союзники в Европе сполна платили за свою безопасность. "Когда Байден пришел к власти, для многих стран это стало сигналом, что вернулись старые добрые дни, когда можно было пользоваться США", - отметил он.

Ранее американские СМИ сообщили ряд подробностей о разговоре президентов США и Украины 27 января, стенограмма которого не публиковалась. Зеленский якобы критиковал Байдена за нагнетание ситуации вокруг предполагаемого вторжения России на Украину и просил передать новые образцы вооружений, но получил отказ. В Киеве позднее опровергли эти сообщения.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.