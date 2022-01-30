Посольство США вновь призвало американцев покинуть Украину и предложило маршруты эвакуации

КИЕВ, 30 января. /ТАСС/. Посольство США повторно призвало своих граждан покинуть Украину и опубликовало дорожную карту с перечнем стран для отъезда из Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте американского посольства.

"Ситуация с безопасностью в Украине по-прежнему остается непредсказуемой из-за возросших угроз военных действий России и может ухудшиться без предупреждения. Гражданам США на Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства. Смотрите информацию о том, что Государственный департамент может и не может делать в условиях кризиса", - отмечает посольство.

Далее публикуются маршруты эвакуации. Предлагаются отъезды через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдавию. При этом делается примечание, что ехать через территорию Приднестровья нельзя. Вместе с тем отмечается, что посольство США в Киеве остается открытым. "Департамент просит всех граждан США на Украине заполнить онлайн-форму, чтобы мы могли связаться с вами. Это особенно важно, если вы планируете остаться на Украине. Наконец, как отмечалось в нашем предыдущем сообщении, доступны коммерческие рейсы из международных аэропортов Украины", - говорится в сообщении.

Ранее, кроме США, заявили об эвакуации части своих дипломатов и их семей Австралия, Великобритания, Германия, Канада, Япония Украинские власти считают преждевременным такое решение и не видят реальных оснований для этого. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что это "тонкости сложной дипломатической игры". Президент Владимир Зеленский заявил, что эвакуация дипломатов ряда стран с Украины еще не означает неминуемую эскалацию ситуации на территории страны. Он даже провел специальную встречу с руководителями дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных на Украине и призвал не покидать страну. Зеленский сказал, что нагнетание тревоги наносит Украине не меньшие потери, чем военные действия.

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их "пустым и безосновательным нагнетанием напряженности". При этом он не исключил, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины и предупредил, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия.

При этом Россия выступила с инициативой заключения с США и НАТО юридически обязывающих документов о взаимных гарантиях безопасности из-за продолжающегося, как считают в Москве, "военного освоения" территории Украины североатлантическим альянсом. Стороны провели несколько раундов переговоров, включая личную встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, на которой глава российского внешнеполитического ведомства еще раз подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину.