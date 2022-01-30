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МИД Украины требует отменить поручение Путина предоставить жителям Донбасса соцвыплаты

Ведомство утверждает, что "в то время, когда Украина и партнеры прилагают все усилия для деэскалации ситуации, новое решение российского руководства не способствует этим дипломатическим усилиям"

КИЕВ, 30 января. /ТАСС/. МИД Украины рассматривает поручение президента РФ Владимира Путина о предоставлении жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса соцвыплат через российский портал "Госуслуги" как нарушение суверенитета Украины и требует отменить его.

"Рассматриваем обнародование поручения президента РФ о предоставлении жителям временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей соцвыплат через российский портал "Госуслуги" как очередное нарушение суверенитета Украины", - отмечается на сайте ведомства.

МИД утверждает, что "в то время, когда наше государство и партнеры прилагают все усилия для деэскалации ситуации, новое решение российского руководства не способствует этим дипломатическим усилиям".

Внешнеполитическое ведомство потребовало от РФ отменить принятое решение.

В субботу на сайте Кремля опубликовано поручение президента РФ правительству "рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности подачи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации". При необходимости правительство должно будет разработать предложения по изменению порядка предоставления соответствующих выплат и льгот.

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссия
Кризис на Украине
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