{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отношения России и НАТО

Столтенберг заявил, что НАТО не знает истинные намерения РФ в отношении Украины

Генсек альянса подчеркнул, что организация не планирует отправлять войска на Украину в случае военного конфликта между Киевом и Москвой

ЛОНДОН, 30 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в воскресенье, что организация не знает, какие истинные намерения имеет российское правительство в отношении Украины.

На эту тему
Россия и НАТО: принуждение к миру?
Россия и НАТО:

"У нас есть неопределенность в вопросе намерений России на Украине", - сказал он в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си, отвечая на вопрос о том, является ли "угроза российского вторжения" неминуемой.

В то же время Столтенберг подчеркнул, что альянс не планирует отправлять войска на Украину в случае военного конфликта между Киевом и Москвой. Вместо этого НАТО сосредоточится на поставках вооружений Украине и разработке санкционных мер против РФ, добавил генсек.

Теги
УкраинаРоссияОтношения России и НАТОСтолтенберг, Йенс
Великобритания вдвое увеличивает численность войск в Эстонии в составе НАТО
В настоящий момент Великобритания командует батальоном НАТО в Эстонии численностью 1,2 тыс. человек, из которых около 900 являются подданными королевства
Великобритания вдвое увеличивает численность войск в Эстонии в составе НАТО
Читать полностью