Столтенберг заявил, что НАТО не знает истинные намерения РФ в отношении Украины

ЛОНДОН, 30 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в воскресенье, что организация не знает, какие истинные намерения имеет российское правительство в отношении Украины.

"У нас есть неопределенность в вопросе намерений России на Украине", - сказал он в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си, отвечая на вопрос о том, является ли "угроза российского вторжения" неминуемой.

В то же время Столтенберг подчеркнул, что альянс не планирует отправлять войска на Украину в случае военного конфликта между Киевом и Москвой. Вместо этого НАТО сосредоточится на поставках вооружений Украине и разработке санкционных мер против РФ, добавил генсек.