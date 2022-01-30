В Ираке прошли масштабные проверки в тюрьмах

КАИР, 30 января. /ТАСС/. Масштабные проверки в тюрьмах, где содержатся боевики террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), прошли в Ираке. Об этом сообщает в воскресенье новостной портал Shafaq News со ссылкой на заявление Управления по борьбе с терроризмом республики.

"После недавних событий в сфере безопасности в сирийском городе Хасеке, находящемся вблизи нашей территории, когда боевики ИГ пытались бежать из тюрьмы Эс-Синаа в районе Гувейран, и в соответствии с директивами главнокомандующего вооруженными силами премьер-министра Мустафы аль-Казыми подразделения контртеррористической службы провели с 22 по 30 января крупную кампанию по проверке иракских пенитенциарных заведений в нескольких провинциях", - отмечается в коммюнике. В частности, в нем указывается, что проходили они в семи тюрьмах, в том числе двух центральных в районе Багдада.

20 января банда ИГ из 200 боевиков захватила тюрьму Эс-Синаа в квартале Гувейран, где содержались 3,5 тыс. человек, в том числе наемники, участвовавшие в боевых действиях в рядах террористов. Командование курдского альянса "Силы демократической Сирии" (СДС) при поддержке ВВС США провело масштабную операцию по подавлению мятежа. 26 января курды объявили о восстановлении контроля над пенитенциарным учреждением, которое было сильно разрушено в ходе боевых действий. Сдавшиеся террористы временно перемещены в другие места заключения.

Ранее в связи с произошедшим в соседней стране иракские власти значительно усилили меры безопасности на границе. Силовикам была поставлена задача не допустить проникновения на территорию арабской республики беглых радикалов.