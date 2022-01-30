Суд Египта приговорил к казни 10 сторонников исламистов

КАИР, 30 января. /ТАСС/. Уголовный суд Каира приговорил в воскресенье в предварительном порядке 10 сторонников признанной террористической в стране исламистской ассоциации "Братья- мусульмане" (запрещена в РФ) к смертной казни за подрывную деятельность. Об этом сообщает новостной портал Al Youm As Sabi.

Всего по этому делу, которое получило название "Хелуанские бригады" (по названию пригорода Каира Хелуан), проходит 215 человек. В частности, в судебном постановлении указывалось, что подсудимые в период с августа 2013 года по февраль 2015 года возглавляли подпольную сеть, которая орудовала в провинциях Каир и Гиза с целью подрыва государственного строя, осуществляла вооруженные нападения против силовиков и занималась порчей государственного имущества, главным образом, электросетей.

Приговоры носят предварительный характер и, согласно действующему в стране законодательству, будут отправлены на рассмотрение Верховного муфтия республики, который может как утвердить их, так и отклонить. Однако его решение носит рекомендательный характер. Окончательные вердикты должны быть оглашены судом на заседании 19 июня.

За последние годы вслед за отстранением от власти исламистов летом 2013 года судебные органы Египта вынесли десятки смертных приговоров как в отношении лидеров и сторонников "братьев", так и разного рода боевиков, в том числе из мелких воинствующих ячеек, а также террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Некоторые из них уже приведены в исполнение.