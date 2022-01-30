СМИ: повстанцы Тыграя начали переговоры с федеральными властями Эфиопии о мире

ПРЕТОРИЯ, 30 января. /ТАСС/. Повстанцы Тыграя вступили в переговоры с федеральными властями Эфиопии с целью стабилизации ситуации на севере страны и достижения мира. Об этом сообщил в воскресенье сомалийский новостной портал Somali Guardian со ссылкой на лидера Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) Дебрециона Геберемайкла.

"Мы начали переговоры с федеральным правительством, идет челночное общение и обсуждения, - приводит интернет-издание его слова. - Есть признаки улучшения, мы ждем, когда эта дипломатическая работа принесет свои плоды".

Геберемайкл отметил, что среди предложенных повстанцами условий для успеха нынешних переговоров - прекращение боевых действий, вывод с территории Тыграя подразделений спецназа штата Амхары и эритрейских военных, снятие гуманитарной блокады с Тыграя. Одновременно он заявил, что в случае необходимости силы Тыграя вновь начнут боевые действия для защиты жителей штата.

Подразделения ВС Эфиопии развернули 25 ноября 2021 года на севере страны крупное наступление на позиции сил Тыграя, которые пытались перерезать важнейшие транспортные магистрали в Афаре и соседнем штате Амхар и выйти к столице страны Аддис-Абебе. Правительственные части взяли под контроль более чем 40 городов, вынудив повстанцев отступить на север. Руководство НФОТ объявило 20 декабря, что отдало приказ всем отрядам покинуть территорию двух штатов и вернуться в Тыграй. Одновременно Геберемайкл предложил немедленно прекратить боевые действия на севере Эфиопии и начать переговоры о мире.

Руководство Тыграя объявило 25 января, что отряды повстанцев приступили к проведению операции против сил специального назначения соседнего штата Афар, которые пытались вести наступательные действия в Тыграе. Повстанцы пообещали покинуть территорию Афара после завершения операции.