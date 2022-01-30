В США заявили, что законопроект о санкциях против РФ находится на финишной прямой

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Сенат завершает работу над проектом о санкциях в отношении России, которые будут введены в случае вторжения на Украину. Об этом заявил в воскресенье в эфире телекомпании CNN председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси).

"Мы находимся на финишной прямой и, надеюсь, что эта работа увенчается успехом. У обеих партий [республиканцев и демократов] есть невероятно крепкая решимость сделать так, чтобы в случае возможного вторжения РФ на Украину для нее наступили жесткие последствия", - сказал он.

Он добавил, что речь идет о санкциях в отношении крупнейших российских банков, которые причинят серьезный ущерб российской экономике, дополнительных поставках оружия Украине, санкциях в отношении российского энергетического сектора, санкциях в отношении российского суверенного долга.

Ранее источники CNN в Конгрессе сообщили, что голосование по санкционному законопроекту состоится, вероятно, уже на предстоящей неделе.

Часть из обсуждаемых в Сенате санкций против РФ из-за ситуации вокруг Украины может быть введена до вторжения, которое якобы готовит Россия, заявил Менендес. "Некоторые санкции могут быть задействованы ранее на основании того, что Россия уже сделала, - это кибератаки в отношении Украины, операции под "чужим флагом", попытки подорвать власть на Украине изнутри. Но действительно опустошительные санкции, которые раздавят российскую экономику <...>, эти санкции будут введены, если Россия начнет вторжение", - сказал он.

Менендес не пояснил, какие именно санкции могли бы быть введены ранее. Администрация США ранее выступала против использования санкций до якобы планируемого вторжения РФ на Украину, поскольку иначе они потеряют сдерживающий эффект.

Законопроект демократов

Группа демократов во главе с Менендесом (демократ от штата Нью-Джерси) внесла в верхнюю палату американского законодательного органа законопроект под названием "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года". Он предполагает введение санкций против российского президента, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть газопровод "Северный поток - 2".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Песков называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом пресс-секретарь российского лидера не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.