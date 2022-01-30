В ЛАГ заявили, что Сирия не выполнила все требования для возвращения в организацию

КАИР, 30 января. /ТАСС/. Власти Сирии пока не выполнили все требования, необходимые для возвращения республики в Лигу арабских государств (ЛАГ). Об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь организации Ахмед Абу аль-Гейт в Эль-Кувейте на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран - членов ЛАГ.

"Что касается вопроса возвращения Сирии в организацию, то мы не поднимали эту тему в ходе заседания, потому что мы пока не получили от сирийского руководства того, что требуется для восстановления членства [Дамаска] в ЛАГ", - указал аль-Гейт, выступление которого в прямом эфире транслировал телеканал Al Arabiya.

Помимо этого, генсек организации проинформировал, что в ходе состоявшегося совещания были затронуты все наиболее актуальные для арабского мира темы, включая ситуацию в Йемене, а также действия Ирана в регионе.

Членство Дамаска в ЛАГ было приостановлено в ноябре 2011 года в разгар начавшегося в Сирии внутреннего кризиса. Большинство арабских стран, не добившись уступок от сирийских властей в пользу оппозиции, отозвало своих послов и присоединилось к экономическому бойкоту Сирии. Саудовская Аравия, Катар и ряд других государств в период конфликта оказывали финансовую и военную помощь вооруженным формированиям, выступившим против сирийского правительства.

Некоторые арабские страны, в том числе ОАЭ, Оман и Бахрейн в последние годы возобновили работу своих дипмиссий в Дамаске, однако вопрос восстановления членства Сирии в ЛАГ по-прежнему взывает споры среди ее государств-членов.