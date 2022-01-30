ВВС Ирака уничтожили шесть боевиков ИГ на севере страны

КАИР, 30 января. /ТАСС/. Шесть боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) ликвидированы в воскресенье в результате удара ВВС Ирака на севере страны. Об этом передает новостной портал Shafaq News со ссылкой на заявление силовых структур республики.

В нем, в частности, указывается, что террористы укрывались в районе населенного пункта Шейх-Юнис в провинции Найнава, расположенного на границе с Сирией. Удары были нанесены истребителями F-16 после того, как армейская разведка предоставила данные о их местонахождении.

Боевики ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции правительственные силы начали широкомасштабную кампанию освобождения перешедших под контроль экстремистов районов. После поражения группировки в Ираке, о котором власти страны объявили в декабре 2017 года, обстановка в сфере безопасности заметно улучшилась, а атаки, в том числе теракты и другие вылазки, пошли на спад.

Силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах рейды с целью уничтожения террористического подполья, боевики которого все еще осуществляют нападения на сотрудников органов правопорядка, армию и мирных граждан, главным образом в северных провинциях Ирака. Так, в субботу сообщалось, что в авиаударе в провинции Дияла были ликвидированы девять радикалов из ИГ, участвовавших за неделю до этого в атаке на армейский пост в расположенном там районе Эль-Азым, когда погибли 11 военнослужащих.