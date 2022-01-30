Нуланд заявила, что Россия заинтересована в диалоге по предложениям по безопасности

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вероятно, проведут новые переговоры на следующей неделе. Об этом сообщила в воскресенье в эфире телеканала CBS заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Она также подчеркнула, что Вашингтон видит знаки, свидетельствующие о заинтересованности Москвы в обсуждении американских ответов на российские предложения по безопасности, которые США ранее передали России. "Мы видели некоторые знаки того, что россияне заинтересованы во взаимодействии по этим предложениям, в том числе учитывая тот факт, что госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров, вероятно, поговорят на предстоящей неделе", - сказала она.
"Мы хотим решить эти вопросы за счет дипломатии, за счет контроля над вооружениями. [Президент РФ Владимир] Путин дал себе возможность выбрать этот вариант действий, но он также дал себе возможность выбрать и крупное вторжение [на Украину], так что мы должны быть готовы и к этому тоже", - утверждала заместитель госсекретаря.
Нуланд также был задан вопрос о том, видит ли Вашингтон какие-либо признаки деэскалации со стороны РФ. "Как раз наоборот. Он [президент РФ Владимир Путин] стянул еще больше сил с тех пор, как мы начали призывать его к деэскалации", - утверждала она в ответ.
Блинкен сообщил в среду, что ожидает контактов с Лавровым в ближайшие дни - после того, как Москва ознакомится с переданными ей ответами США на предложения по безопасности.