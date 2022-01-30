Нуланд заявила, что Россия заинтересована в диалоге по предложениям по безопасности

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вероятно, проведут новые переговоры на следующей неделе. Об этом сообщила в воскресенье в эфире телеканала CBS заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Не так много поводов для оптимизма. Первая реакция РФ на ответы по гарантиям безопасности

Она также подчеркнула, что Вашингтон видит знаки, свидетельствующие о заинтересованности Москвы в обсуждении американских ответов на российские предложения по безопасности, которые США ранее передали России. "Мы видели некоторые знаки того, что россияне заинтересованы во взаимодействии по этим предложениям, в том числе учитывая тот факт, что госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров, вероятно, поговорят на предстоящей неделе", - сказала она.

"Мы хотим решить эти вопросы за счет дипломатии, за счет контроля над вооружениями. [Президент РФ Владимир] Путин дал себе возможность выбрать этот вариант действий, но он также дал себе возможность выбрать и крупное вторжение [на Украину], так что мы должны быть готовы и к этому тоже", - утверждала заместитель госсекретаря.

Нуланд также был задан вопрос о том, видит ли Вашингтон какие-либо признаки деэскалации со стороны РФ. "Как раз наоборот. Он [президент РФ Владимир Путин] стянул еще больше сил с тех пор, как мы начали призывать его к деэскалации", - утверждала она в ответ.

Блинкен сообщил в среду, что ожидает контактов с Лавровым в ближайшие дни - после того, как Москва ознакомится с переданными ей ответами США на предложения по безопасности.