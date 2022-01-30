В Пентагоне заявили, что Россия продолжает наращивать силы у границы с Украиной

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Россия в последние дни продолжает наращивать силы у границы с Украиной, США также обеспокоены действиями российского флота в Атлантическом океана и на Средиземном море. С такими утверждениями выступил представитель Пентагона Джон Кирби в интервью, вышедшем в эфир в воскресенье на телеканале Fox News .

"Они продолжают наращивать силы у границы с Украиной. Мы видим это даже на этих выходных", - сказал он.

"Мы в Пентагоне были предельно прозрачны в своих обеспокоенностях относительно наращивания Россией сил у границы с Украиной в последние месяцы, а также о деятельности военно-морских сил в Атлантическом океана и Средиземном море", - добавил представитель Пентагона.

Кирби при этом отказался комментировать призывы президента Украины Владимира Зеленского не нагнетать ситуацию вокруг "российского вторжения". Он повторил позицию США о том, что окончательные намерения России остаются неизвестны, однако она может выбирать из широкого набора возможностей. "У [президента РФ Владимира] Путина есть широкий набор опций на случай, если он захочет вторгнуться на Украину, и он может реализовать эти опции вот-вот", - добавил представитель Пентагона.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.