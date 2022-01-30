В Пентагоне выразили готовность к переговорам с КНДР без предварительных условий

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы провести дипломатические переговоры с КНДР без предварительных условий. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, комментируя проведение Пхеньяном ряда ракетных запусков.

"Мы остаемся привержены дипломатическим переговорам. Мы говорили Пхеньяну, что готовы без предварительных условий сесть за стол и вести диалог", - сказал он в эфире телеканала Fox News. "Очевидно, [лидер КНДР] Ким Чен Ын хочет идти другим путем, так что нам надо убедиться в нашей военной готовности как на [Корейском] полуострове, так и в регионе", - добавил он.

По данным южнокорейского Комитета начальников штабов, КНДР в воскресенье произвела запуск баллистической ракеты средней дальности в направлении Японского моря. Ракета пролетела около 800 км, достигнув максимальной высоты 2 000 км. Пхеньян не проводил подобных пусков с конца 2017 года, соблюдая добровольный мораторий на запуски межконтинентальных баллистических ракет и ядерные испытания.

Нынешний пуск стал для КНДР седьмым с начала года. Ранее в этом месяце Пхеньян провел испытания тактических управляемых ракет и железнодорожного ракетного комплекса, а также гиперзвуковых ракет, способных осуществлять маневры после взлета.