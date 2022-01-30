Генсек ОДКБ заявил, что в обострении отношений между РФ и Украиной никто не заинтересован

МИНСК, 30 января. /ТАСС/. Генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что в обострении отношений между Россией и Украиной никто не заинтересован, в том числе и другие государства региона. Об этом он сказал в интервью, показанном в воскресенье в эфире белорусского телеканала СТВ.

"Войны никто не хочет. Ее не хочет ни Россия, ни другие страны, которые живут в этом регионе. Она нам здесь не нужна. Конечно, очень велики риски провокаций. Это нужно брать во внимание и избегать этого", - отметил Зась.

Он также обратил внимание на то, что "учения, которые сейчас начнутся на территории Беларуси, носят сугубо оборонительный характер". "Это внутреннее дело Беларуси и России, которые проводят это учение на своей территории", - сказал генсек ОДКБ. Вместе с тем, по его словам, "надо учитывать настороженности и опасения, которые звучат [по поводу данных учений]". "Надо добавлять транспарентности, открытости в рамках этих учений. Это позволит повысить доверие", - отметил генеральный секретарь организации.

Белорусско-российские учения "Союзная решимость - 2022" пройдут 10-20 февраля на территории Белоруссии в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.