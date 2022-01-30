МИД Канады временно отзывает часть персонала из посольства в Киеве

ОТТАВА, 30 января. /ТАСС/. Власти Канады решили вывезти на время часть персонала из посольства страны в Киеве. Об этом в воскресенье говорится в заявлении канадского МИД.

"Канада приняла решение временно отозвать второстепенных канадских сотрудников [диппредставительства] и оставшихся членов семей из канадского посольства на Украине", - отметили в МИД. В ведомстве подчеркнули, что дипмиссия в Киеве продолжает работать.

Ранее Оттава объявила, что временно отзывает семьи дипломатов с детьми до 18 лет из Украины из-за ситуации на российско-украинской границе.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.