Эксперт заявил, что НАТО "играла с огнем и обожглась" в ситуации вокруг Украины

"Абсолютно [понимаю], - сказал эксперт, отвечая на соответствующий вопрос. - Россия не хотела бы западного бастиона перед своими дверями, что с ее позиции совершенно логично". "Я не понимаю, почему столь многие на Западе не могут осознать этот простой факт. Мы с США имеем доктрину Монро, которая однозначно гласит, что никакая другая держава не может вступать в военный союз со страной из западного полушария и там размещать войска", - напомнил он.

"У российской стороны своя версия этой доктрины, и она пытается сейчас ее реализовать. Нынешний кризис [вокруг Украины] является прямым следствием глупого решения США и их союзников о намерении привести Украину в НАТО", - считает Миршаймер.

В ответ на замечание, что вступление в альянс - это суверенное решение Киева, политолог отметил, что "только одно лишь желание Украины не означает, что страны [НАТО] должны ей это позволять". "Кроме того, для Украины было бы глупо вступать в НАТО. Если ты живешь рядом с крупной державой - рядом с США, Россией или Китаем, - то не можешь просто делать все, что тебе придет на ум во внешней политике", - полагает Миршаймер. "Ты должен учитывать сомнения соседа именно ради своей безопасности. Если ты разозлишь гориллу, то она сделает с тобой ужасные вещи - это настолько просто. Результатом попыток сближения [Украины с Западом] стало то, что Украина потеряла Крым и оказалась вовлеченной в войну с Россией", - продолжал он.

Россия не считает НАТО дружественным альянсом

Профессор призвал задуматься над тем, что было бы, если бы Китай лет через 20 заключил с Канадой военный альянс и разместил на границе с США ракеты. "США были бы вне себя и сделали бы все, чтобы не допустить этого. Ни одна крупная держава не хочет иметь у себя перед дверью другую крупную державу и точно не захочет, если она, как в случае с Россией, в эпоху холодной войны была опасным соперником твоего государства-предшественника", - сказал он.

"На Западе, возможно, думают, что НАТО никому не угрожает, но не важно, что мы думаем. Россия не считает НАТО дружественным альянсом", - указал политолог. По его мнению, в свое время Россия была просто слишком слаба, чтобы не допустить дальнейшего продвижения НАТО на восток. "Но это не значит, что российское руководство это считало нормальным, напротив, оно было глубоко опечалено этим", - считает Миршаймер. Он отметил, что Москва не стала мириться с попытками сблизить Грузию и Украину с альянсом. "НАТО играла с огнем и обожглась", - констатировал эксперт.

"Многие приводят сейчас аргументы о том, что якобы действия России на Украине показывают правильность расширения на восток. Но тем самым они переворачивают факты", - полагает профессор. По его мнению, "исключительно наивное восприятие" западными политиками позиции РФ "спровоцировало нынешний кризис, конец которого трудно предвидеть". По его словам, речь в ситуации вокруг Украины "идет не о ценностях, идеологии или формах правления, а о геополитике". "Тревожит то, что так много людей на Западе этого не понимают", - добавил Миршаймер.

Поставки оружия Киеву - ошибка

Политолог назвал "огромной ошибкой" предоставление Киеву вооружений. Это, с его точки зрения, лишь ухудшит ситуацию. "Поставки оружия и военная кооперация - это как раз причина, почему кризис в последние месяцы обострился. Российская сторона понимает это как попытку де-факто сделать из Украину государство НАТО", - пояснил он. Миршаймер указал на то, что в таком случае Москва может оказать поддержку ДНР и ЛНР и увеличить военное присутствие на границе с Украиной.

"И в этой гонке вооружений Россия всегда будет иметь преимущество", - считает он. "Только напомню: мы имеем тут дело с державой, которая обладает тысячами ядерных боеголовок", - сказал профессор, отметив, что власти США не должны подливать масла в огонь.

"Самым простым решением было бы предоставление со стороны США письменных гарантий того, что Украина не вступит в НАТО", - полагает Миршаймер. Однако, как он считает, этого не случится, поскольку западные лидеры "считают себя обязанными придерживаться либеральной мантры", согласно которой Украина якобы имеет право на членство в альянсе. "Таким образом, США находятся в довольно запутанной ситуации, которую они сами создали. И страдать от этой сумасбродной западной политики прежде всего будут украинцы", - заявил политолог, предположив, что "лучшим вариантом для всех сторон была бы нейтральная Украина".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.