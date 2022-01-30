Чешские депутаты намерены выяснить детали уничтожения отчета о Врбетице в Пражском граде

ПРАГА, 30 января. /ТАСС/. Депутаты парламента Чехии намерены прояснить детали уничтожения администрацией президента республики Милоша Земана секретного отчета о взрывах на военных складах в деревне Врбетице (восток страны), в организации которых в Чехии подозревают российские спецслужбы. Об этом сообщило в воскресенье Чешское телевидение.

Расследовать обстоятельства ликвидации отчета, подготовленного национальными спецслужбами, намерены, в частности, члены комитета по вопросам безопасности Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии. Спикер нижней палаты Маркета Пекарова-Адамова потребовала от полиции внести ясность в этот вопрос.

"Полиция обязана проверить, при каких обстоятельствах могло произойти уничтожение секретного отчета", - отметила спикер. По ее словам, необходимо выяснить, не были ли нарушены законы республики президентской администрацией, глава которой Вратислав Минарж лишен доступа к секретной документации.

В субботу стало известно, что администрация президента случайно уничтожила секретный отчет. Это выяснилось после того, как неделю назад полиция запросила у нее для проверки этот документ, поступивший 7 апреля 2021 года в Пражский град. Эксперты намеревались исследовать его на предмет наличия на страницах отпечатков пальцев и ДНК лиц, которым отказано в доступе к секретной информации. Полицейские получили ответ, что отчет по ошибке был уничтожен вместе с документами, подлежавшими ликвидации в связи с истечением срока хранения.

Между тем представители Пражского града заверили, что лица, не имеющие допуска к работе с секретной документацией, не могли ознакомиться с отчетом о Врбетице. Его уничтожение произошло в конце прошлого года. За процессом ликвидации более 500 документов, срок хранения которых истек, наблюдала специальная комиссия.

В 2014 году произошли взрывы на двух военных складах в деревне Врбетице. Первый из них прогремел 16 октября, тогда взорвалось 50 тонн боеприпасов. Погибли два сотрудника компании Imex Group, которая арендовала склад. Второй взрыв произошел 3 декабря того же года на складе, где хранилось 13 тонн взрывчатых веществ. Объект также был арендован Imex Group и находился в 1,2 км от складского помещения, уничтоженного взрывом в октябре. Была произведена экстренная эвакуация 430 человек - жителей Врбетице и других сел.

Обострение отношений с РФ

Российско-чешские отношения резко обострились после 17 апреля 2021 года, когда власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб.

МИД РФ выразил Чехии решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата. 14 мая 2021 года на официальном портале правовой информации был опубликован утвержденный российским правительством перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только США и Чехия.