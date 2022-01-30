На востоке Ливии намерены изучить предложения посетившего регион посла Турции

КАИР, 30 января. /ТАСС/. Представители восточной части Ливии изучат предложения, которые обнародовал во время визита в регион посол Турции в стране Канаан Йылмаз. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в ливийской Палате представителей (избранный постоянный парламент).

В субботу глава турецкой дипмиссии посетил второй по величине город Бенгази (1 000 км восточнее Триполи) в сопровождении ряда бизнесменов из Турции и встретился с местными должностными лицами и рядом парламентариев. В частности, Йылмаз поднял вопрос об открытии генконсульства его страны в Бенгази, возобновлении рейсов авиакомпании Turkish Airlines в расположенный здесь аэропорт Бенина и учреждении офиса Турецкого агентства по международному сотрудничеству и координации. В свою очередь турецкие предприниматели выступили с предложениями по запуску совместных экономических проектов.

"Предложенное турецкой делегацией во главе с послом будет обсуждаться и изучаться ливийскими властями в районе Киренаики (историческая область Ливии на северо-востоке - прим. ТАСС), - отметили в парламенте. - Любое экономическое сотрудничество с Анкарой будет зависеть как от политической составляющей, так и от решения вопроса с находящимися на территории нашей страны связанными с Турцией наемниками и ее вооруженными силами".

Визит турецкого официального лица такого ранга в восточную часть Ливии стал первым в своем роде за последние годы. В стране несколько лет параллельно существовали два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и временный кабинет на востоке, пользовавшийся поддержкой парламента и Ливийской национальной армии (ЛНА), командующий которой Халифа Хафтар начал в апреле 2019 года наступление на главный город страны. В ответ столичный кабмин официально обратился за помощью к Турции на основании подписанного с ней меморандума о военном сотрудничестве. После этого при активной поддержке Анкары ему удалось вернуть контроль над рядом захваченных хафтаровцами территорий.

Восточные власти и ЛНА неоднократно обвиняли Турцию в переброске больших партий военной техники на подконтрольные ПНС территории, а также крупных групп наемников из Сирии. Кроме того, сообщалось, что турецкие военные заняли и переоборудовали под свои нужды ливийские базы, обучая и консультируя сражавшиеся на стороне правительства Сарраджа вооруженные формирования, а также брали на себя командование боевыми действиями против сил Хафтара.