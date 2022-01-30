Парламент Греции проголосовал за доверие правительству

АФИНЫ, 30 января. /ТАСС/. Парламент Греции проголосовал большинством голосов за доверие правительству, сформированному правящей правоцентристской партией "Новая демократия" во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом. Об этом свидетельствуют итоги голосования, состоявшегося в воскресенье вечером в высшем законодательном органе страны.

За доверие правительству высказались 156 депутатов правящей партии в 300-местном однопалатном парламенте. Против были 142 парламентария от всех оппозиционных партий. Один депутат воздержался. Всего проголосовали 299 членов парламента, один не участвовал в голосовании, так как находится в больнице.

Поименное голосование прошло после трехдневных дебатов, начавшихся в пятницу после внесенного лидером главной греческой оппозиционной партии "Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс" (СИРИЗА - ПА) и экс-премьером Алексисом Ципрасом на рассмотрение парламента вопроса о доверии правительству. Политик обосновал постановку данного вопроса "неумелыми действиями" правительства по преодолению пандемии и последствий обрушившегося в понедельник на Грецию циклона "Элпис" ("Надежда"). В ответ правительство обвинило Ципраса в том, что он внес вопрос о вотуме доверия, опасаясь, что его партия скатится в рейтингах популярности у населения на третье место, уступив второе усиливающемуся левоцентристскому альянсу "Движение перемен "(КИНАЛ), возникшему в 2018 году на базе много лет правившего в Греции Всегреческого социалистического движения (ПАСОК).

Греческий премьер в своем выступлении в воскресенье отметил, что министры и депутаты подробно рассказали в ходе дебатов о проделанной ими работе и поставленных целях. "Это правда, что все наши действия происходили в условиях беспрецедентных кризисов, не имеющих исторического прецедента в ближайшем прошлом. Я имею в виду самую страшную глобальную пандемию, кризис на энергетическом рынке, экстремальные погодные явления, землетрясения, жару и пожары, гибридную атаку [с помощью попыток нелегальных мигрантов прорваться через сухопутную границу из Турции], которой наша страна подверглась в Эвросе, и события в Восточном Средиземноморье", - сказал Мицотакис. "Можно сказать, что нам удалось пройти через эти испытания с наименьшими потерями" - добавил он.

Премьер также напомнил, что в субботу и воскресенье США, Дания и Швеция пострадали от непогоды. "Десятки тысяч там остались без электричества", - сказал Мицотакис, отметив, что лишь "греческой особенностью является превращение стихийных бедствий в инструмент [политической борьбы]".

Говоря о возглавляемой Ципрасом партии "Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс", Мицотакис задался вопросом, должна ли эта политическая сила править в стране. "Кто должен править? Тот, кто не сменил ни одного из членов своей руководящей команды, которая потерпела поражение в ходе [прошлых парламентских] выборов? Тот, кто проводит политику, осужденную народом? Это вопросы, которые сами по себе рождают ответ", - сказал Мицотакис.

Ципрас подверг в четверг жесткой критике "позорные картины хаоса в стране" из-за сильнейшего снегопада в последние дни и объявил, что его партия ставит вопрос о недоверии кабинету. "Больше терпеть нельзя, это худшее правительство с момента восстановления демократии после падения диктатуры [военной хунты "черных полковников" 1967-1974 годов]. Пришло ему время уйти, чтобы страна смогла спокойно вздохнуть", - сказал он и призвал другие силы присоединиться к требованию СИРИЗА о политических переменах. В воскресенье в своей речи Ципрас подчеркнул, что "три дня дискуссий показали, насколько оправданы волны гнева и негодования, прокатившиеся по греческому обществу". "Вы потерпели неудачу с огромной социальной, экономической, человеческой ценой почти во всех кризисах, которыми вы управляли - в пандемии, пожарах, недавно выпавшем снеге, везде стоит печать вашего окончательного банкротства", - сказал Ципрас, обращаясь к Мицотакису.

Пандемия и циклон

По сообщению национальной организации общественного здравоохранения, 4 января в 11-миллионной Греции были зарегистрированы 50 126 случаев инфицирования коронавирусом, что стало самым большим суточным числом заболевших в стране за все время пандемии. Однако в последние дни количество суточных случаев сократилось в полтора-два раза, в среднем в день выявляется по 20-30 тыс. случаев, что, тем не менее, является достаточно высоким уровнем. Общее число инфицированных за пандемию в Греции превысило 1,92 млн, всего умерли 23 372 человека. При этом власти полагают, то волна заболеваемости идет на спад и объявили 27 января о некотором смягчении антиковидных ограничений для предприятий общественного питания и сферы развлечений - в них вновь разрешили музыку, однако только для сидящих клиентов, а часы их работы продлили.

24 января на Грецию обрушился сильный циклон "Элпис", принесший с собой обильные снегопады и резкое понижение температуры. Все улицы в Афинах и области занесло толстым слоем снега, в городе прекратил работу весь общественный транспорт, кроме метро, на платной автомагистрали "Аттики одос", проходящей по северным районам столицы, в снегу застряли около 3 тыс. автомобилей. 25 января Мицотакис потребовал от компании - концессионера автомагистрали "Аттики одос" выплатить по €2 тыс. компенсации водителям застрявших на ней в снегу на много часов машин, что компания пообещала сделать.