Кристиан Тобира выиграла "народные выборы" среди левых кандидатов в президенты Франции

ПАРИЖ, 30 января. /ТАСС/. Экс-министр юстиции Франции Кристиан Тобира победила на так называемых предварительных народных выборах среди левых кандидатов на пост президента страны. Итоги голосования в прямом эфире объявили организаторы голосования на своем YouTube-канале.

"По итогам подсчета голосов было определено, что первое место заняла Кристиан Тобира", - объявила представитель организаторов голосования Клара Жерар-Родригез. Второе место занял кандидат от партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо, третье - лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон. Всего на выборах было семь кандидатов: на четвертой строчке рейтинга расположился евродепутат Пьер Ларрутюру, на пятом - мэр Парижа Анн Идальго, на шестом - левая активистка Шарлотт Маршандиз, на седьмом - молодой политолог Анна Агеб-Портери.

Жерар-Родригез не уточнила, сколько голосов было отдано за каждого из кандидатов. Всего в голосовании приняли участие 392,7 тыс. избирателей, что составило 84,1% от числа зарегистрированных участников "праймериз".

Целью народного предварительного голосования было определение наиболее популярного кандидата от левых сил. Однако еще до начала этого голосования три ведущих кандидата от левых, а именно Меланшон, Жадо и Идальго, заявили, что не признают результаты этих выборов и выступают против этой инициативы. Тем не менее их кандидатуры были включены в список для голосования на основе опросов общественного мнения. Тобира же изначально выступала за проведение подобных праймериз и заявляла, что подчинится итогам народного волеизъявления, если не одержит победу.

Выборы 2022 года

Согласно предыдущим опросам общественного мнения, самым популярным кандидатом среди левых считался Меланшон - ему прочили 8-9% от общего числа голосов. За ним следовал Жадо, популярность которого оценивалась примерно на один процентный пункт ниже. Тобира и Идальго боролись на грани 5-процентного порога с переменным успехом.

Выборы президента Франции состоятся в апреле 2022 года. График избирательной кампании позволяет претендентам выдвигать свою кандидатуру до начала марта. В настоящий момент предвыборную кампанию уже развернули более 40 претендентов. В начале января действующий президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете Le Parisien заявил, что хотел бы участвовать в предстоящих президентских выборах, но считает, что время для выдвижения кандидатуры еще не пришло.