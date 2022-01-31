Партия премьера Португалии лидирует на выборах после обработки 95% бюллетеней

МАДРИД, 31 января. /ТАСС/. Социалистическая партия премьер-министра Португалии Антониу Кошты лидирует на прошедших в воскресенье досрочных выборах в парламент страны после обработки 95,22% избирательных бюллетеней. Об этом сообщило Министерство внутренней администрации Португалии.

По его информации, за партию проголосовали 41,94% избирателей. За ней следует Социал-демократическая партия, которую возглавляет Руй Риу и за которую отдали голоса 29,08% граждан республики. Правая партия "Хватит" становится третьей по числу мандатов силой в португальском парламенте с поддержкой 7,08% жителей страны.

Таким образом, Социалистическая партия не получает абсолютного большинства мест в Собрании республики, чтобы беспрепятственно сформировать правительство. Это означает, что после выборов может начаться этап переговоров между различными политическими силами по вопросу возможной поддержки.

Изначально волеизъявление было запланировано на 2023 год. Тем не менее 4 ноября прошлого года президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза заявил о намерении распустить парламент и назначить досрочные выборы в стране. Данное решение главы государства было принято после того, как в конце октября 2021 года парламент страны не поддержал проект бюджета Португалии на 2022 год, который представило правительство. Социалистической партии Кошты, которая не обладала абсолютным большинством в Собрании республики, было необходимо, чтобы парламентарии от других партий либо поддержали проект, либо воздержались при голосовании.