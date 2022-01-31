Морские командно-штабные противоминные учения НАТО Dynamic Move начнутся в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Морские командно-штабные противоминные учения НАТО Dynamic Move - 2022 начинаются в понедельник в порту Остенде. Об этом сообщило военно-морское командование НАТО, расположенное в Нортвуде (Великобритания).

"Учения Dynamic Move - это ежегодные двухнедельные противоминные учения, организованные военно-морским командованием НАТО. Они позволят обеспечить повышение оперативной совместимости сил участников, укрепить их профессионализм по проведению противоминных операций в прибрежных водах и по отработке экспериментальных тактик НАТО", - указано в сообщении командования.

Учения пройдут с 31 января по 8 февраля. В качестве наблюдателей для участия в них приглашены две страны - партнера НАТО - Марокко и Украина.